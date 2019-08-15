أفاد المحامي، مقران آيت العربي، انه تم إيداع شكوى، أمس الأربعاء، بمكتب نقيب المحامين بالجزائر، ضد المحامية فاطمة الزهراء بن براهم، بطلب من "سجناء الرأي" بسبب تصريحاتها في حق هؤلاء السجناء.

وقال أيت العربي عبر منشور في صفحته الرسمية على "الفيسبوك" أنه: "تمّ يوم 14 أوت 2019 إيداع شكوى بمكتب نقيب المحامين بالجزائر ضد الأستاذة بن براهم فاطمة الزهراء بطلب من سجناء الرأي بسبب تصريحاتها لإحدى الجرائد. وقد جاء في هذه التصريحات على الخصوص: "لا يوجد معتقلي رأي سواء كانوا صحافيين أو رجال سياسة داخل السجون حاليا ... وبعد اطلاعي على الملف ... أن الشخص المعني يستحق أكثر من السجن بسبب التهم الثقيلة المتورط فيها معتبرة أن غالبية من ألقي عليهم القبض أثناء مسيرات الحراك متورطون في قضايا مختلفة منها السرقة والضرب واستعمال العنف ضد النساء، والتحرش".

للتذكير فان المحامية فاطمة الزهراء بن براهم من بين أعضاء لجنة الحوار والوساطة التي يرأسها كريم يونس.