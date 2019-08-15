اجتمعت الهيئة الوطنية للوساطة والحوار، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، مع وفد عن الاتحاد العام الطلابي الحر.

ومواصلة لسلسلة الاتصالات والحوارات مع الفاعلين السياسيين والمجتمع المدني، التقت الهيئة الوطنية للوساطة والحوار، برئاسة منسقها العام كريم يونس بوفد عن الاتحاد العام الطلابي الحر، برئاسة أمينه العام صلاح الدين دواجي، الذي أكد "موقف (الاتحاد) الراسخ من جدوى الحوار".

كما شددت المنظمة الطلابية أيضا على "ضرورة التعجيل بجلسات الحوار مع مختلف الفاعلين في الحراك والشركاء السياسيين وإدراج الشباب في الحياة السياسية للحوار".

وفي سياق ذي صلة، قررت الهيئة تنصيب لجنتها الاستشارية، بمقرها، السبت المقبل على العاشرة صباحا.