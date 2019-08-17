ألغت تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" هدفا قاتلا لمانشستر سيتي في الدقائق الأخيرة ليخسر بطل الدوري الإنجليزي نقطتين بالتعادل 2-2 مع ضيفه توتنهام.

وتقدم سيتي بهدف في (د.20) بواسطة رحيم ستيرلينغ، ثم أدرك الأرجنتيني إيريك لاميلا التعادل لتوتنهام في (د.24). وسجل الأرجنتيني سيرجيو أغويرو الهدف الثاني لسيتي في (د.34) لكن البديل البرازيلي لوكاس مورا رد بهدف التعادل لتوتنهام في (د.56).

وأحرز البديل البرازيلي غابريل جيسوس هدفا قاتلا لسيتي في (د.90+3) لكن الحكم ألغاه بعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) بعد لمسة يد على الفرنسي إيمريك لابورت، بحسب القوانين الجديدة.

وهذه أول مرة في 16 مباراة يفشل سيتي في تحقيق الفوز في الدوري.