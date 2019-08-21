يعيش القطاع الصحي بآفلو حالة غير مسبوقة من الغليان منذ عدة أسابيع، بسبب الوضع الكارثي الذي آلت إليه الخدمات الصحية، حيث يعرف القطاع يوميا وقفات احتجاجية من طرف المواطنين وممثلي المجتمع المدني، وشجارات بين ذوي المرضى وبعض العمال والأطباء والممرضين، آخرها رفع القابلات والممرضات بمصلحة التوليد إشعارا بتقديم استقالة جماعية في حالة عدم الاستجابة للمطالب المرفوعة. كما هدد المحتجون بغلق المؤسسة الاستشفائية العمومية الشهيد بجرة عبد القادر نهائيا في حالة عدم الاستجابة للانشغالات التي رفعوها للجنة الولائية التي أوفدها الوالي.