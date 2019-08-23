أفادت حصيلة جديدة مؤقتة اليوم الجمعة بارتفاع عدد الوفيات في صفوف الحجاج الجزائريين إلي 25 شخصا، وفقا لما أفاده رئيس البعثة الطبية.

وصرح الدكتور محمود دحمان أنه توفي اليوم "الحاج شويراف أسامة من مواليد 1991 (28 سنة) من بلدية متليلي ولاية غرداية".

وأوضح أن المرحوم لفظ أنفاسه الأخيرة بمستشفي "حراء" العام بمكة حيث قضي 15 يوما بغرفة الإنعاش. وأبرز ذات المتحدث أن" المتوفي كان يعاني من قبل من مرض السكري وقد أصيب بمشعر مني بالتهاب رئوي حاد وربما يعود ذلك إلي تغير الأحوال الجوية".

من جهة أخري أشار الدكتور محمود دحمان إلي أن عدد الحجاج المرضي بالمستشفيات السعودية وصل اليوم إلي 13 شخصا.