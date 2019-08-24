كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي عن مخبأ للأسلحة قرب الشريط الحدودي بتمنراست، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم السبت.

وجاء في البيان "في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود وبفضل استغلال المعلومات، كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 23 أوت 2019، إثر دورية تفتيش قرب الشريط الحدودي الجنوبي بتمنراست/ ن.ع.6، مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على:

- (01)قاعدة إطلاق صواريخ عيار 107 ملم؛

- (01) رشاش ثقيل عيار 14.5 ملم؛

- (02) قذيفتي RPG7؛

- (01) ماسورة رشاش ثقيل عيار 14.5 ملم ؛

- (01) مسند لقاعدة إطلاق صواريخ عيار 107 ملم؛

- (01) مسند رشاش ثقيل عيار 14.5 ملم؛

- (01) مسند رشاش عيار 12.7 ملم؛

- بالإضافة إلى (139) طلقة من عيار 14.5 ملم".