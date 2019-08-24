أجبر والي المدية عباس بدوي، في خرجة ميدانية له، إلى بلديات سيدي نعمان، بوشراحيل والعمارية، نهاية الأسبوع المنقضي، المقاولين المشرفين على إنجاز مؤسسات تربوية، على موافاته ساعة بساعة بتقارير حول وضعية تقدم الأشغال وتسليم أجزاء إجبارية من تلك المؤسسات خاصة في شطرها البيداغوجي لوضعها حيز الخدمة خلال الفصل الأول من العام الدراسي الجديد. مسؤول الولاية، وخلال وقوفه على تأخر مشروع ثانوية العمارية، ثار في وجه مقاول الإنجاز والمسؤولين المعنيين، مخاطبا أحدهم بشدة بأن مصيره المهني أصبح مرهونا بوضع أقسام تلك الثانوية حيز الخدمة خلال الدخول المدرسي الجديد، الأمر الذي دفع بصاحب المقاولة إلى الإسراع في عملية الإنجاز.. لكن حالة الورشة كانت تنذر بأن يسبق السيف العدل.. كما يقال.