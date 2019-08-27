دعا رئيس حزب الفجر الجديد الطاهر بن بعيبش، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، إلى ضرورة الإسراع في تنظيم الانتخابات الرئاسية بهدف "حل الأزمة السياسية الراهنة وتفادي التدخلات الأجنبية".

وأوضح بن بعيبش في تصريح صحفي عقب لقائه بهيئة الحوار والوساطة برئاسة منسقها كريم يونس أنه " يجب التركيز في الوقت الراهن على كيفية تنظيم انتخابات رئاسية نزيهة وشفافة" بالنظر إلى "الوضع جد المقلق الذي تعيشه البلاد" --كما قال--.

وشدد على ضرورة "إقناع الأغلبية الصامتة من فواعل الحراك الشعبي للتسجيل في قوائم الهيئة الناخبة" من أجل " إشراكها في صنع مستقبل البلاد" كما دعا إلى ضرورة مراجعة قانون الانتخابات الحالي لاسيما "المواد المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية" مبرزا أن تشكيلته السياسية "تدعم" الحوار باعتباره "حل الأنجع لحل الأزمة السياسية"، مشيرا إلى أنه "هناك تطابق في وجهات النظر بين حزبه وبين الهيئة".

ورافع في نفس السياق من أجل ضرورة "بلورة" أفكار الحوار وترجمتها إلى الواقع، مجددا تمكسه بأرضية "اجتماع قوى التغيير بعين البنيان (الجزائر العاصمة)" والتي دعت حسبه إلى " ضرورة مباشرة إجراءات التهدئة وإطلاق سراح سجناء الرأي ورحيل الحكومة الحالية".