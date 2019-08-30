* صور من الحراك في جمعته 28 بالعاصمة ... تصوير: رشيد تيقناتين "الخبر"

* عروسان يشاركان في مسيرة الحراك الشعبي ببجاية.

* الحراك متواصل بقالمة ... إ.غمري

* عرف الحراك في جمعته الـ28 التحاق العشرات من المواطنين بالمسيرة التي كان الطريق الرئيسي لعاصمة الولاية غليزان مسارا لها. وبقي الصراع قائما بين الحركيين حول اختلاف رؤية تسيير المرحلة الانتقالية وتنظيم الانتخابات الرئاسية إلاّ أن القاسم المشترك في شعارات الطرفين تنحية كريم بن يونس من على رأس لجنة الحوار باعتبار أنها لا يمكن لها وفقهم أن تؤدي إلى مخرج للازمة السياسية التي تمرّ بها البلاد ... ل.جلول

* سيول من المواطنين جابت الشوارع الرئيسية لمدينة تيزي وزو، اليوم في الجمعة الـ28 من السلمي، انطلاقا من جامعة حسناوة باتجاه ساحة الشمعة بالمدخل الغربي للمدينة لتجديد المطالب الشعبية المعتادة ... علي رايح

* خرج أوفياء الحراك الشعبي السلمي بسعيدة، في مظاهرة سلمية لجمعة الحراك 28، مرددين هتافات، "ما ناش حابسين، يا حنا، يا نتوما" ... سعيدة: ف. زعاف

* برج بوعريريج اليوم

صورة: برج نيوز

* خرج اليوم حشد من المتظاهرين عقب صلاة الجمعة بالمدية مواصلة للحراك الشعبي في جمعته الثامنة والعشرين، ملحين في هتافات جابت الطرق الرئيسية لوسط المدينة على رحيل " أبناء فرنسا" وما تبقى من زمر الفساد واستعادة الشعب لسيادته ولشرعية الحكم ... ص.سواعدي

* استظهر اليوم سكان وهران وفاءهم للحراك الذي لم يثنيهم عن المشاركة فيه كل المعوقات التي اعترضت سبيله منذ انطلاقه يوم 22 فيفري الماضي، حيث خرجوا في مسيرة حاشدة للجمعة الـ 28 على التوالي، جابوا من خلالها مساراتهم المفضلة، وهم يرددون الشعارات التي تُمثل القاسم المشترك بينهم وبين نُظراءهم في كل أنحاء الجمهورية، والتي تصبّ في رفض الحوار الذي تقوده لجنة كريم يونس، ورفض تنظيم الانتخابات إلى حين اجتثاث كل أفراد العصابة ... هشام بسايح

صورة: عبد الحميد أوراغ

* نزل المئات من مواطني مدينة معسكر للجمعة الـ 28على التوالي من الحراك الشعبي في مسيرة منظمة جابت العديد من الشوارع الرئيسية مباشرة بعد صلاة الجمعة ... ب.نور الدين

* لم يتخلف سكان ولاية تلمسان عن حراك الجمعة الـ28 حيث خرجوا في مسيرة حاشدة تتقدمها هذه المرة الكثير من النساء اللواتي خرجن بقوة متزينات بالراية الوطنية إلى جانب عناصر الكشافة الإسلامية ...

* خرجت حشود من المتظاهرين بميلة في الجمعة 28 لمواصلة الحراك الشعبي للمطالبة بتحقيق مطالب الشعب ... ب. رشيد

* خرج اليوم آلاف المتظاهرين بولاية مستغانم في الجمعة الـ28 من مسيرة الحراك الشعبي ... ع. العابد

صورة: مستغانم اليوم

* لم يتغيب سكان ولاية البويرة في جمعة الثامنة والعشرون من الحراك الشعبي، رغم تزامنه والتحضير للدخول الاجتماعي حيث جسد حضوره القوي بالتجمع أمام مقر الولاية وساحة النصر بالقرب من دار الثقافة على زعموم قادما من مختلف النقاط على غرار ساحة الشهداء وحي 1100مسكن ومختلف البلديات ... سمير قميري

* حراكيو الشلف يجددون رفضهم للحوار مع السلطة القائمة ويطالبون برحيل بقايا العصابة ... ع. دحماني

* مسيرة سلمية حاشدة تجوب أهم شوارع وسط مدنية بجاية يطالب خلالها المشاركون بالتغيير الجذري للنظام وتكريس سيادة الشعب والعمل على ضمان الوحدة الوطنية.

الصورة: صفحة "بجاية كن المراقب"

* المتظاهرون يمرون عبر السد الأمني على مستوى موريس أودان، ليتم تفريقهم من طرف مصالح الأمن في شارع عبد الكريم الخطابي لمنعهم من الوصول إلى ساحة البريد المركزي.

* سد أمني لمنع المتظاهرين من المرور عبر ساحة موريس أودان نحو البريد المركزي والمتظاهرين يتفادونه وأبقوا احتجاجهم في شارع ديدوش مراد.

الصورة: مصطفى بسطامي "الخبر"

* مفجر فضيحة المجاهدين المزيفين، بن يوسف ملوك، يحمل على الأكتاف.

* بداية توافد المتظاهرين بشارع ديدوش مراد بالعاصمة وسط كما جرت عليه العادة تواجد أمني مكثف، ولأول مرة منذ بداية الحراك الشعبي اصطفت شاحنات الشرطة على طول شارع باستور.

يدرك اليوم الحراك الشعبي جمعته الثامنة والعشرون والأخيرة قبل الدخول الاجتماعي. الثورة الشعبية المطالبة بالتغيير الجذري ورحيل ما تبقى من رموز العصابة، اجتازت امتحان العطلة الصيفية بنجاح، تابعوا معنا هذا المباشر.