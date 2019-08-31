عرضت الهيئة الوطنية للوساطة والحوار اليوم السبت خلال ندوة صحفية برئاسة كريم يونس النتائج المستخلصة من جولات الوساطة والحوار التي باشرتها مؤخرا.

وحسب مدير ديوان الهيئة، السعيد مقدم، فإن الأخيرة التقت برموز الثورة التحريرية ثم كافة الفواعل السياسية، إضافة إلى أكثر من 300 تنظيم جمعوي مهني أكاديمي، في حين تجاوز عدد الأفراد والجماعات باختلاف شرائحهم الذين نظموا جلسات حوار ولائية 3000 مشارك.

وأضف نفس المتحدث أن النتائج الأولية المتحصل عليها هي ضرورة الذهاب إلى انتخابات رئاسية كضرورة يقتضيها السياق الأمني الاقتصادي والاجتماعي، مع السهر على تحقيق الشروط والآليات السياسية والقانونية الضامنة لذلك في كنف النزاهة والشفافية والحياد.

ومن بين النتائج التي استخلصتها الهيئة هي تعزيز جسور الثقة بين الشعب والسلطة، وإثارة مسألة اتخاذ تدابير التهدئة والاستعانة بطاقم كفاءات وطنية لتصريف الأعمال.

كما شدد المتحدث على ضرورة الإسراع في استحداث السلطة المستقلة الدائمة لتنظيم الانتخابات والإشراف عليها، بصلاحيات واسعة واستقلالية مالية وإدارية، بالإضافة إلى التعديل الجزئي للقانون العضوي للانتخابات لتعبيد الطريق نحو إجراء انتخابات شفافة.

وأعلنت الهيئة عن إعدادها لمشروعي نصين حول السلطة المستقلة لتنظيم الانتخابات والقانون العضوي للانتخابات، مضيفة أنها ستعرضهما على مختلف الفاعلين في الساحة الوطنية.