اعترض مواطنون في الشلف اليوم السبت على تنصيب ممثلي لجنة الحوار والوساطة التي يقودها كريم يونس.

وشهدت مدينة الشلف حالة كر وفر بين الحراكيون والراغبون في تمثيل لجنة الحوار خاصة بعد تغيير مكان عقد اللقاء، حيث تم ترويج معلومات تفيد بتواجد أعضاء اللجنة بقاعة سينما الجمال وسط المدينة غير أن أبناء الحراك الشعبي تفطنوا إلى هذه الخدعة لكون اجتماع تنصيب اللجنة تم عقده بدار الثقافة، لينتقل جمع كبير من المواطنين إلى الأخيرة ويقتحمون قاعة الاجتماع بترديد شعارات الحراك الشعبي ويمنعون المنظمين من تنصيب أعضاء لجنة الحوار الذين فروا من شدة الهلع، خاصة بعدما تم وصفهم بأنهم من الوجوه المتورطة في الفساد مع رجال المال والوالي السابق للشلف القابع في سجن الحراش.

وصب المحتجون جام غضبهم على برلماني سابق يريد ركوب الموجة من جديد لكونه يعتبر العلبة السوداء للوالي محمد غازي وهو أحد العارفين بأسرار الصفقات وملفات الفساد التي تورط فيها لكونه الوسيط الرئيسي في عقد الصفقات والاستيلاء على العقارات الثمينة مقابل مزايا وأموال كبيرة خلال عدة سنوات، ويطالب حراكيو الشلف من العدالة كل يوم أربعاء في وقفات أمام مجلس القضاء بفتح ملف الفساد لهذا البرلماني السابق وغيره من المقاولين والمستثمرين المزيفين لكونهم يعتبرون من الصف الخلفي للعصابة وبقايا رجالها الذين يسعون إلى تقويض استقرار البلاد لإفلاتهم من العقاب.