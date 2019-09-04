أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الثلاثاء، عنصري دعم للجماعات الإرهابية بخنشلة، في حين كشفت مفرزة أخرى مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف ومخزن ذخيرة إثر عملية بحث وتمشيط بتندوف، حسبما أورده اليوم الاربعاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ببسكرة، مهربا وضبطت مركبة نفعية محملة بـ 72500 وحدة من مادة التبغ، فيما ضبطت مفرزة أخرى ببرج باجي مختار، شاحنة محملة بـ 3000 لتر من الوقود. كما تم توقيف 16 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بتلمسان.