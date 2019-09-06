أكد رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف) خير الدين زطشي اليوم الجمعة بأن الهدف من اعتماد الصيغة الجديدة لهرم كرة القدم الجزائرية هو " إنقاذ الاحتراف" في الجزائر بعد مرور 10 سنوات من تطبيقه عام 2010.

و أوضح رئيس الفاف على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية قائلا:" سيتم تقديم الهرم الجديد لكرة القدم، خلال الجمعية العامة الطارئة المقررة خلال شهر سبتمبر الجاري للمصادقة عليه. ويتمثل الهدف من رواء ذلك إنقاذ الاحتراف من خلال تقليص عدد الأندية المحترفة".

ولشرح فكرة المشروع الجديد لمختلف الرابطات الجهوية, تم عقد أول اجتماع يوم الثلاثاء الماضي يوهران بحضور أعضاء اللجنة الفيديرالية التي يرأسها عمار بهلول, وهو أول مسؤول للجنة المكلفة بالتنسيق بين الرابطات. وسيعقد اجتماعان آخران يومي 7 و 12 سبتمبر على التوالي بقسنطينة و ورقلة.

و أضاف زطشي قائلا:" يتمثل المبدأ في إنشاء رابطة محترفة واحدة تضم 18 ناديا، و رابطة ثانية للهواة بفودين في موسم 2020-2021, لكن اجراءات الصعود و النزول ستُحدد فيما بعد. ومن الممكن أن يتم الغاء قسم ما بين الرابطات, كما سيتم إنشاء بطولة نخبوية للأصناف الشبّانية".

و مثلما هو معمول به في مختلف البطولات الأوروبية, فإن الفاف تنوي اعتماد قانون احترام قواعد اللعب المالي النظيف.

و ختم رئيس الفاف بقوله: "سيكون لاحترام قواعد الروح الرياضية المالية النظيف دور حاسم بالنسبة للمديرية العامة لمراقبة التسيير. هدفنا ستمثل في إنشاء قاطرات لكرة القدم الجزائرية التي نريد إعطاءها أكبر قدر ممكن من الإمكانيات, وهي طريقة أتت بثمارها خارج الوطن, ولم لا في بلادنا؟.