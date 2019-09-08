يلتقي رئيس فريق اتحاد عنابة و الطاقم المسير للفريق في الساعات القادمة، مع المدرب كمال مواسة للتفاوض معه و التوقيع الرسمي على عقد للإشراف على العارضة الفنية للفريق ، خلفا المدرب السابق لمين بوغرارة المنسحب رسميا من تدريب الاتحاد ، عقب تسجيله لثلاث هزائم متتالية في بطولة القسم الثاني المحترف.

الاتفاق بنسبة كبيرة مع المدرب الجديد لاتحاد عنابة كمال مواسة ، سينهي " سيسبانس " تولي العارضة الفنية للفريق ، بعد اقل من 48 ساعة من استقالة لمين بوغرارة، و يضع حدا لقائمة الأسماء المتداولة للإشراف على الفريق منها التقني التونسي معز بوعكاز الذي طلب مهلة شهر للتفكير و تسبيق 03 أشهر للأجرة.

ويحظى المدرب كمال مواسة، بثقة السلطات المحلية و بسمعة طيبة لدى الوالي الحالي توفيق مزهود ، حيث سبق للمدرب مواسة أن تعامل مع معظم التركيبة و الطاقم المسير الحالي للاتحاد .

كما سبق لكمال مواسة وأن درب الفريق في الموسمين الماضيين، في عهد الرئيس السابق للاتحاد عبد الباسط زعيم، الذي يقبع حاليا في سجن عنابة بتهمة تبديد و سوء تسيير للمال العام و إعانة الدولة المسلمة لفريق اتحاد عنابة طيلة فترة تسييره للنادي و حقق معه نتائج طيبة شفعت له لدى المسؤولين المحليين و الإدارة الحالية و السواد الأعظم لأنصار الفريق قبل أن يتم إقالته من طرف الرئيس السابق لأسباب مجهولة لا علاقة لها بسوء النتائج المحققة.