يشهد المجلس الشعبي الولائي بالأغواط خلافات حادة بين أعضائه خاصة بعد الانتقادات التي تعرض لها من طرف رواد التواصل الاجتماعي الذين يتهمونه بالغياب الدائم عن متابعة ملفات التنمية ومشاكل المواطنين. وفي هذا الإطار، وقع 14 عضوا طلبا لعقد دورة استثنائية لمناقشة المشاكل الكبيرة التي تعيشها بعض القطاعات كقطاع الصحة والتربية والتعليم. ويبدو أن هذا الطلب يلقى معارضة من طرف بعض الأعضاء خوفا من تفجير ملفات هدد بعض الأعضاء بكشفها، على غرار ملف الاستثمار الذي تم قبره بعد أن تم تأجيل مناقشته لمرتين.