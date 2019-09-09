يواجه مفتش إدارة بإحدى المقاطعات التربوية في ولاية المدية، الويلات، في مقابل خوفه، كما قال، على سلامة تلاميذ ابتدائية تقع داخل دائرة اختصاصه.. والقصة أنه تجرأ على منع التلاميذ من الدخول إلى الابتدائية صبيحة الدخول المدرسي بسبب أشغال هدم تمت بها ومست خاصة دورات المياه، الشيء الذي اعتبر عصيانا منه. والأدهى أن وصل الأمر لتعرضه لمحاولة اعتداء من طرف مسؤول بالمجلس البلدي، ليجد المسكين نفسه في رحلة بحث عمن يكفر عنه تلك ”الكليمة التي أوقعته في ظليمة”.