ضرب زلزالان متتاليان بلغت قوة الأول منهما 4.7 والثاني 4.8 درجة على مقياس ريشتر اليوم السبت ولاية جانقيري شمالي تركيا.

وقالت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية في بيان على موقعها الإلكتروني بثته وكالة أنباء الأناضول أن "الزلزالين وقعا في قضاء تشركس وبفارق زمني ثلاث دقائق فقط."

وأشار البيان إلى أن الزلزال الأول وقع في عمق 13.66 كيلومترا فيما وقع الثاني في عمق حوالي 4 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وشعر السكان في العاصمة أنقرة والولايات المجاورة بالزلزالين. ولم ترد إلى الآن تقارير عن أضرار مادية أو إصابات بين السكان جراء الزلزالين.