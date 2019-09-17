أجرى رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، اليوم، الثلاثاء، حركة جزئية في سلك الولاة والولاة المنتدبين, وفقا لأحكام المادة 92 من الدستور، حسب ما جاء في بيان للرئاسة.

وحسب ما جاء في البيان فقد "تم تعيين كل من السادة:

عيسى عروة واليا لولاية سكيكدة

الشيخ العرجة واليا لولاية مسيلة

حجري درفوف واليا لولاية معسكر

عبد القادر جلاوي واليا لولاية وهران

أبو بكر الصديق بوستة واليا لولاية ورقلة

كمال توشان واليا لولاية البيض

الغالي عبد القادر بلحزاجي واليا لولاية برج بوعريريج

مصطفى آغامير واليا لولاية اليزي

ومن جهة أخرى تم تعيين السيدة والسادة الآتية أسماؤهم كولاة منتدبين:

جمال قاسمية واليا منتدبا للمقاطعة الادارية للشراقة

يوسف بشلاوي واليا منتدبا للمقاطعة الادارية لزرالدة

سمير نفلة واليا منتدبا للمقاطعة الادارية للدار البيضاء

فوزية نعامة واليا منتدبا للمقاطعة الادارية لسيدي أمحمد

الشريف بودور واليا منتدبا للمقاطعة الادارية لبراقي

يازيد دلفي واليا منتدبا للمقاطعة الادارية لحسين داي

عمار القواسم واليا منتدبا للمقاطعة الادارية لدرارية

وسيلة بوشاشي واليا منتدبا للمقاطعة الادارية لجانت

عبد الوهاب زيني واليا منتدبا للمقاطعة الادارية لدبداب

البار أمبارك واليا منتدبا للمقاطعة الادارية لبوعينان

خالدي أحسن واليا منتدبا للمقاطعة الادارية لعلي منجلي

نسيب نجية واليا منتدبا للمقاطعة الادارية لسيدي عبد الله

حبيطة محمد شوقي واليا منتدبا للمقاطعة الادارية لذراع الريش".