أقيمت مساء الثلاثاء مباريات المرحلة الأولى من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، والتي شهدت مواجهات قوية أبرزها لقاء حامل اللقب ليفربول الإنجليزي ونابولي وصيف الدوري الإيطالي على أرض الأخير.

وبدأ ليفربول حملة الدفاع عن لقبه بهزيمة صعبة أمام مضيفه نابولي المرشح للانتقال معه إلى الدور ثمن النهائي من المسابقة عن المجموعة الخامسة، وتمكن فريق الجنوب الإيطالي من تسجيل هدفين في لحظات المباراة الأخيرة، فجاء الأول من ضربة جزاء نفذها البلجيكي دريس ميرتينز في الدقيقة 82، وأضاف الإسباني فيرناندو يورينتي الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

أما برشلونة فصمد أمام وصيف الدوري الألماني الذي ضيع ضربة جزاء في الدقيقة 57، وخرج بتعادل لم تهتز فيه شباك أي من الفريقين. وتعد المجموعة السادسة التي تضم إلى جانب العملاقين الألماني والإسباني عملاقا إيطاليا هو إنترناسيونالي إضافة لسلافيا براغ التشيكي أقوى مجموعات البطولة لهذا العام.