تعيش كلية علوم التسيير والاقتصاد في جامعة البليدة 2، أزمة غريبة بقسم المحاسبة وعلوم المالية، حيث يطالب الكثير من الطلبة بها بـ ”تخفيض” معدلات الإنقاذ إلى 9.50 من 20، وهو ما أوقع الإدارة في حرج وضغط أمام لجنة الأساتذة، حيث يهدد الطلبة بشن إضراب مفتوح إذا لم يتم الاستجابة لهذا المطلب. القضية تعود إلى نهاية السنة الجامعية الماضية، حين فصلت لجنة المداولات بضبط معدل الإنقاذ بالنسبة للسنة الثانية، وتسقيفه في 9.70 من 20، ورغم ذلك لم ينجح عدد هام من الطلبة، في حين لا تستطيع اللجنة إعادة التداول مرة ثانية؛ كون الأمر غير قانوني. ويصر الطلبة على تخفيض معدل الإنقاذ مثل بعض الأقسام الأخرى، كما طالبوا بتوحيد معدلات الإنقاذ بين كل الأقسام بالكلية. عميد كلية الاقتصاد وعلوم التسيير، صرح لـ ”الخبر” أن الإدارة تسعى للخروج بحلول ترضي الجميع، مؤكدا على أن لجنة المداولات هي سيدة في قراراتها، وهي من سيفصل في مسألة وإشكال معدلات الإنقاذ.