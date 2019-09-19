أفاد بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، حول أحداث وادي ارهيو بغليزان، أن حادث مرور وقع على مستوى المخرج الغربي لمدينة وادي ارهيو بين شرطي كان على متن سيارته الخاصة ودراجة النارية تمخض عنه وفاة شاب وإصابة مرافقه بجروح.

وأشار البيان إلى أن الشرطي كان على متن سيارته الخاصة ومستفيد من راحة، وهو ما يتناقض مع ما جاء في بيان وكيل الجمهورية الذي أشار إلى أن الحادث وقع بين سيارة تابعة لأمن دائرة وادي ارهيو والدراجة النارية.

وأضاف بيان مصالح الشرطة "على إثر الحادث، انطلقت أحداث بين مجموعات من الأشخاص وقوات حفظ النظام، على مستوى مقر أمن الدائرة، مؤسسة إعادة التربية ووكالة بنك التنمية المحلية، ما تسبب في خسائر فادحة للمرافق العمومية".

وختم البيان بالقول "ومن معاينة الوقائع، سجل بأسف وفاة مواطنين شابين، سيحدد التحقيق الجاري وكذا الخبرة الشرعية، ظروف حدوثها، وبعد إخطارها أمرت النيابة بفتح تحقيق في القضية".