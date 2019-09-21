وافقت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري الـ(هايكا)، على طلب تمكين المترشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي من تسجيل حصص التعبير المباشر والمشاركة في المناظرات المبرمجة في الدور الثاني وذلك إما بالحضور في استوديوهاتها المركزية أو التسجيل أو البث المباشر من المؤسسة السجنية التي يقيم بها، حسبما أفادت به مؤسسة التلفزة التونسية، أمس الجمعة.

وأضافت التلفزة التونسية في بلاغ لها أنها وجهت إثر هذه الموافقة مراسلات في الغرض إلى كل من وزارة العدل والإدارة العامة للسجون والإصلاح وقاضي التحقيق المتعهد بالقضية والوكيل العام لمحكمة الاستئناف.

وأشارت إلى أنها اتبعت في طلبها المسارين الإداري والقضائي إذ كلفت محاميها بطلب استعجال النظر في هذه الأذون الفضائية، مذكرة بأن هيئة الاتصال السمعي والبصري كانت ثمنت في وقت سابق حرص التلفزة التونسية على تحقيق مبادئ التغطية المتساوية بين مختلف المترشحين والسعي إلى ترسيخ الممارسات الديمقراطية.

وكان رئيس الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري النوري اللجمي قال في ندوة صحفية إن الهيئة "وجّهت مراسلات للسلطة القضائية، للمطالبة بتوفير الإمكانيات اللازمة لتمكين المترشّح للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، نبيل القروي من النفاذ لوسائل الإعلام والتمتّع بحقه في تقديم برنامجه والتعريف برؤاه في ما يتعلق بمختلف القضايا الوطنية".

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت يوم الثلاثاء الماضي عن مرور كل من المترشحين قيس سعيد ونبيل القروي إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها التي جرت يوم الأحد 15 سبتمبر 2019.

يذكر أن دائرة الاتهام الصيفية بمحكمة الاستئناف بتونس رفضت يوم 5 سبتمبر الحالي مطلبا للإفراج عن القروي المترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والموقوف على ذمة القضاء منذ 23 أوت الماضي.