أعلنت السلطات السعودية اليوم الأحد اندلاع حريق في محطة قطار الحرمين بمدينة جدة, مؤكدة عدم وقوع أي إصابات في الحادث.

وذكرت إمارة مكة المكرمة، في بيان صحفي، إن "الحريق اندلع في سقف أحد الأدوار في المحطة الواقعة بحي السليمانية بجدة عند الساعة 12.35 ظهرا (09.35 ت.غ) ".

وأعلن الدفاع المدني السعودي اندلاع الحريق في محطة قطار الحرمين بجدة، موضحا أن " فرق الإطفاء تواصل مكافحته ومحاولات السيطرة عليه دون وقوع أي إصابة بين العاملين أو الركاب".

يذكر أن مشروع قطار الحرمين افتتح في سبتمبر من العام الماضي ويضم أربع محطات تربط بين مدن جدة ومكة الكرمة والمدينة المنورة ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية بمسافة تقدر ب 450 كيلومترا.