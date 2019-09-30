شهدت مدينة العيلفون قرب العاصمة السودانية الخرطوم واقعة غريبة حين طارد عدد من المشجعين حكم المواجهة التي جمعت بين فريقي مريخ العيلفون وبدر أم ضوبان في كأس السودان، ولاحقوه خارج أسوار الملعب.

ووجد الحكم عثمان آدم نفسه في موقف محرج وفر من ملاحقة الجماهير التي كانت غاضبة من أدائه خلال المباراة.

ووفقا للمقطع الذي تداوله مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لاحقت الجماهير الحكم إلى خارج أسوار الملعب وحاولت الإمساك به، لكنه ركب مسرعا إحدى السيارات التي نقلته بعيدا عن الموقع.

وذكرت مصادر محلية أن الحكم "نفد بجلده" وتمكن من مغادرة المكان من دون أن يصاب بأذى.

وتوقفت المباراة في الدقيقة 73 عقب اختلاف حكم الخط وحكم الوسط على احتساب الهدف لفريق بدر الذي كان متقدما في النتيجة 3-1.