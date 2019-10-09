أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، أمس الثلاثاء، عشرة عناصر دعم للجماعات الإرهابية بخنشلة، حسبما أورده اليوم الأربعاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وفي سياق أخر، ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني كمية معتبرة من الكيف المعالج تقدر بـ 378 كيلوغرام بالبيض، فيما أوقفت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني بالجزائر العاصمة، تاجر مخدرات بحوزته كمية من نفس المادة تقدر بـ 35 كيلوغراما.

في سياق متصل، ضبط حرس السواحل ببني صاف، 29.9 كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بتمنراست، شخصين وحجزت مولدا كهربائيا ومطرقة ضغط وجهاز كشف عن المعادن.

من جهة أخرى، أحبط حرس السواحل محاولة هجرة غير شرعية لـ 5 أشخاص كانوا على متن قارب تقليدي الصنع بالغزوات، في حين تم توقيف 13 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بعين أميناس.