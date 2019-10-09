أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، اليوم الأربعاء، أن العلماء جون جودينوف وستانلي وتنغهام وأكيرا يوشينو فازوا بجائزة نوبل للكيمياء لعام 2019 لتطويرهم بطاريات الليثيوم أيون.

وذكرت الأكاديمية، في بيان، أن "بطاريات الليثيوم-أيون أحدثت ثورة في حياتنا وتستخدم في كل شيء من الهواتف المحمولة إلى أجهزة الكمبيوتر المحمولة والمركبات الكهربائية".

وأضافت "من خلال عملها وضع الحاصلون على جائزة الكيمياء لهذا العام الأساس لمجتمع لاسلكي خال من الوقود الأحفوري".

ويتسلم الفائزون، جائزة نقدية بقيمة 9 ملايين كرونة (918000 دولار) وميدالية ذهبية وشهادة، في حفل أنيق في ستوكهولم في 10 ديسمبر، ذكرى وفاة نوبل عام 1896، مع 5 فائزين آخرين بجوائز نوبل، فيما يتم تسليم الجائزة السادسة وهي جائزة السلام في أوسلو بالنرويج في نفس اليوم.