صنفت شركة الخطوط الجوية الجزائرية ضمن الشركات الأكثر احتراما لمواعيد الرحلات مقارنة بشركات الطيران الأخرى في المنطقة المغاربية الناشطة في الشبكة الفرنسية و ذلك خلال الثلاثي الثالث لسنة 2019.

وأجاء بيان للشركة نشرته أمس أن هذا التصنيف يستند إلى بيانات مؤسسة "أو إي جي" الممون العالمي للمعلومات الرقمية الخاصة بالرحلات الجوية التي نشرت في شهر أكتوبر الجاري معطيات حول الفترة الممتدة ما بين "يوليو وسبتمبر 2019 " متعلقة بانتظام ودقة مواعيد الرحلات لشركات الطيران الناشطة ما بين فرنسا والجزائر ودول المنطقة المغاربية.

وأضاف البيان أن شركة الخطوط الجوية الجزائرية جاءت في "تصنيف جيد" حيث احتلت المرتبة الأولى على الصعيد القاري (شبكة فرنسا- دول المنطقة المغاربية) بمعدل انتظام ودقة في مواعيد الرحلات بأزيد من 8. 67 بالمائة.

وأشار البيان إلى أنه وبالنسبة للاتجاه فرنسا- الجزائر فإن شركة الخطوط الجوية الجزائرية جاءت في المرتبة الرابعة بعد الجوية الفرنسية و " ترنسافيا" و فيولونج" بمعدل انتظام واحترام المواعيد بـ +8. 67 بالمائة موضحا أن شركة الخطوط الجوية الجزائرية تسجل على الشبكة الفرنسية رحلات كثيفة مقارنة بالشركات التي تتقدمها في التصنيف.

وقال البيان إن "التنافسية على أشدها بين شركات الطيران مند سنوات في الشبكة الفرنسية للنقل الجوي هذا الأمر يحفزنا من أجل القيام بعروض أفضل فيما يخص الأسعار والأمتعة" . رؤيتنا ترتكز على الخروج من النموذج التقليدي وهذا باقتراح أشكال أخرى من الخدمات التي تتماشى و تطلعات مختلف الزبائن".