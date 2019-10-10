أودع اليوم ثلاثة نشطاء من الحراك الحبس المؤقت بأمر من قاضي التحقيق لدي محكمة الوادي. ويتعلق الأمر بكل من فاروق قديري، وعبد العالي بن عمر، وكرام شبرو الناشطين كذلك ضمن جمعية البطالين. وطالما شن هؤلاء مع زملاء آخرين جملة من الاحتجاجات أمام وكالة التشغيل كما اعترضوا ضمن نشاط الحراك زيارات بعض الوزراء للمنطقة سواء بمطار قمار أم في مواقع أخرى.

وقد وجهت لهؤلاء، في قضية الحال، عدة تهم من بينها عرقلة سير وانتهاك حرمة مؤسسة عمومية، السب والقذف، والتقاط صور غير مرخصة على خلفية وقفة احتجاجية نظموها مع زملائهم في وقت سابق بوكالة التشغيل المحلية وكانت مجريات ذلك الاحتجاج محل دعوى قضائية من طرف مسؤول الوكالة.

وشهد الشارع المقابل لقصر العدالة على مدى يومين حركة احتجاجية تضامنية مع الموقوفين نظمها شباب من الحراك ومن جمعية البطالين للمطالبة بإطلاق سراحهم حاملين شعارات داعية لحرية التعبير وإطلاق سراح سجناء الرأي.