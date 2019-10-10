تعادلت البرازيل 1-1 مع السنغال في مباراة ودية في سنغافورة اليوم الخميس ليستمر غيابها عن الانتصارات للمباراة الثالثة على التوالي في أطول فترة منذ تولى المدرب تيتي المسؤولية في 2016.

وافتتح روبرتو فيرمينو التسجيل للبرازيل بعد ثماني دقائق من البداية عندما تلقى تمريرة جابرييل جيسوس ووضع الكرة من فوق رأس الحارس ألفريد جوميز من مدى قريب.

وأدركت السنغال التعادل عبر ركلة جزاء نفذها فامارا ديديو قبل نهاية الشوط الأول إثر عرقلة ماركينيوس للمهاجم السنغالي ساديو ماني داخل منطقة الجزاء.

وسنحت عدة فرص لكل فريق لتسجيل هدف الفوز لكن السنغال ستندم على إهدار فرصة الفوز على بطلة كأس العالم خمس مرات.

وكانت السنغال، صاحبة أعلى تصنيف في إفريقيا، ندا للبرازيل بكامل قوتها حيث رد القائم تسديدة لماني قبل خمس دقائق من النهاية.

وجاء هذا التعادل بعد ثلاثة شهور من قيادة تيتي للبرازيل للفوز بلقب كأس كوبا أمريكا على أرضها وبعد التعادل 2-2 مع كولومبيا والخسارة 1-0 من بيرو الشهر الماضي .

وستلتقي البرازيل مع نيجيريا وديا يوم الأحد المقبل في سنغافورة أيضا.