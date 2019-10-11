أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ثلاثة داعمين للإرهاب بتسمسيلت وخنشلة، بينما حجزت مفررزة أخرى بالتعاون مع الدرك الوطني أزيد من تسعة قناطير من الكيف المعالج ببشار وإحباط محاولات تهريب عبر الحدود الشرقية .

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني نشرته اليوم الجمعة، أن مفارزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني، أوقفت يوم 10 أكتوبر 2019، بكل من تيسمسيلت وخنشلة ثلاثة (03) عناصر دعم للجماعات الإرهابية.



وفي سياق العمليات المتواصلة الهادفة لصد انتشار ظاهرة الاتجار بالمخدرات عبر كافة التراب الوطني، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني بمنطقة بوسير بوادي الناموس قرب بلدية بني ونيف بولاية بشار، تاجر (01) مخدرات وحجزوا كمية ضخمة من الكيف المعالج تقدر بـ(09) قناطير و(24) كيلوغراما، فيما أوقفت مفارز أخرى للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني وحرس الحدود بكل من تلمسان، عنابة وبجاية أربعة (04) تجار مخدرات وحجزوا (140) كيلوغراما من نفس المادة.

من جهة أخرى، وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، أحبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني بكل من سوق أهراس وتسبة والوادي محاولات تهريب (3779) لترا من الوقود، فيما ضبط عناصر الدرك الوطني (1000) خرطوشة بميلة. كما أوقف حرس السواحل بالطارف، ثلاثة (03)غطاسين بدون رخصة وحجزوا قارب تقليدي الصنع ومعدات غطس وصيد بحري.