وقع اليوم السبت انهيار صخري بدون خطورة عند المدخل الغربي لنفق أوقاس (18 كم شرق بجاية) مما تسبب في إغلاق هذه المنشأة دون سقوط ضحايا، حسبما علم من مصادر محلية.

ووقع الحادث في أعقاب اصطدام صخري بمنحدر أسفر عن سقوط الحجارة بمدخل النفق الذي يؤدي إلى أوقاس والمنطقة الشرقية من الولاية.

وتم تحويل حركة المركبات إلى النفق المجاور الآخر الذي شيد سنة 2019 تحسبا لهذا النوع من الحوادث ولتسهيل حركة السير بهذا المحور التابع للطريق الوطني رقم 9 (بجاية - سطيف) والذي يعبره ما لا يقل عن 40.000 مركبة في اليوم. وقد عرف الموقع العديد من التطورات، بما في ذلك معالجة المنحدرات المحيطة به بسبب خطر الانهيارات الأرضية التي تميزه.

وكان انهيار صخري كبير قد وقع في فيفري 2015 ما أدى إلى مقتل ستة أشخاصً وإصابة 17 آخرين بعدما فوجئوا بسقوط صخرة من أعلى الجبل على الطريق.