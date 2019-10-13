صادق مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، اليوم، على قانوني المالية 2020، وقانون المحروقات المثير للجدل.

ترأس عبد القادر بن صالح، اجتماع مجلس الوزراء، لمناقشة مشروعي قانون المالية 2020، وقانون المحروقات الجديد. يشار أن مسيرات كبيرة شهدتها البلاد اليوم خاصة في العاصمة للتنديد بهذا القانون الذي يرهن مستقبل الأجيال حسب المحتجين.

مصادقة مجلس الوزراء تعني منح الضوء الأخضر لنزوله الى البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه نهائيا.