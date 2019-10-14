تم رفع التجميد "رسميا" عن إنجاز مستشفيين بولاية ورقلة، حسبما علم اليوم الاثنين لدى المدير الولائي للصحة.

ويتعلق الأمر بمشروعين لإنجاز مستشفيين بقدرة استيعاب تقدر بـ60 سرير لكل واحد منهما، على مستوى بلديتي الرويسات والمقارين، كما أوضح فاضل مصدق.

ويتوخى من خلال هذين المشروعين اللذين تم تجميدهما لأسباب مالية، تلبية احتياجات سكان البلديتين المذكورتين والمناطق المجاورة، بما يسمح بتوسيع التغطية الصحية، يضيف ذات المتحدث.

وفي سياق متصل، أضاف مصدق أن قطاع الصحة بالولاية سيعزز بمستشفيين آخرين مماثلين ببلديتي الحجيرة وتماسين، مشيرا في الوقت ذاته أن قرار إنشاء مستشفى الحجيرة واعتباره مؤسسة عمومية استشفائية قد صدر في الجريدة الرسمية رقم 37 بتاريخ 19 يونيو المنصرم، في انتظار تنصيب الطاقم الإداري المكلف بتأطيره، وتوفير ميزانية تسييره، بالإضافة إلى تحويل الطاقم الطبي المتخصص.

أما بخصوص مشروع مستشفى تماسين، ذكر مدير الصحة أن أشغال إنجاز هذه المنشآت الصحية قد سجلت تقدما "ملحوظا" قدر بأكثر من 95 في المائة.