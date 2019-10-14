تم تخصيص إعانة مالية تقدر ب 20 مليون دج لفريق سريع غليزان لكرة القدم، المنتمي للرابطة المحترفة الثانية حسبما كشفت عنه اليوم الإثنين والي الولاية نصيرة براهيمي .

وأبرزت براهيمي خلال أشغال الدورة العادية الثالثة للمجلس الشعبي الولائي أنه تم تخصيص إعانة مالية من ميزانية الولاية تقدر ب 20 مليون دج قصد تشجيع فريق سريع غليزان لتحقيق نتائج إيجابية في البطولة المحترفة الثانية للموسم الكروي الجاري.

من جهته، أشار رئيس المجلس الشعبي الولائي إلى أن هذه الإعانة ستدعم خزينة النادي كما ستخفف من الضائقة المالية التي يمر بها الفريق خلال الموسم الرياضي الحالي .

كما تم تخصيص إعانة مالية أخرى تقدر ب 3 ملايين دج لفائدة فريق شباب وادي ارهيو المنتمي إلى قسم الهواة للجهة الغربية .

للإشارة يحتل سريع غليزان حاليا المركز الثالث في الترتيب ب14 نقطة، متأخرا بنقطة واحدة عن صاحب الصف الثاني جمعية الخروب و نقطتين عن الرائدين وداد تلمسان وأولمبي المدية.