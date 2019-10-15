أعلن وزير السكن والعمران والمدينة كمال بلجود، أمس الإثنين ببومرداس، أن القطاع بصدد الانتهاء من وضع الترتيبات الأخيرة لعملية توزيع كبرى تقدر بالآلاف من السكنات بمختلف الصيغ عبر الوطن بمناسبة إحياء الذكرى المخلدة للفاتح من نوفمبر 1954

وأوضح الوزير في تصريح صحفي، عقب إشرافه على توزيع مفاتيح الاستفادة من 937 وحدة سكنية في صيغة عدل بالولاية، أن دائرته الوزارية بالتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية "بصدد الانتهاء من الترتيبات الأخيرة لعملية توزيع كبرى تتمثل في عشرات الآلاف من السكنات بمختلف الصيغ عبر عدة ولايات والمبرمجة بمناسبة الاحتفالات المخلدة للفاتح من نوفمبر 54 ".

وتتعلق هذه الوحدات السكنية (لم يحدد عددها بالتدقيق)، والتي من شأنها تحسين الإطار المعيشي للمواطن الجزائري، يقول الوزير، بكل من صيغة العمومي الإيجاري، البيع بالإيجار، الاجتماعي التساهمي، الترقوي المدعم والترقوي العمومي، السكن الريفي و القطع الأرضية الموجهة للبناء.

وكشف الوزير من جهة أخرى، عن أنه "سيشرع خلال الأيام المقبلة في تسريح الإعانات المالية التي أقرتها الدولة للمستفيدين من القطع الأرضية للتجزئات الاجتماعية لولايات الجنوب والهضاب العليا التي انتهت بها أشغال التهيئة الأولية والثانوية".

كما جدد الوزير، التأكيد بالنسبة لملف مكتتبي برنامج عدل 2 أنه تم وضع هذا الملف "ضمن أولويات القطاع من خلال التجنيد المستمر لكل الموارد و الوسائل وهذا لبلوغ الأهداف المنشودة وتسليم كل السكنات لمستحقيها".

ومن جهة ثانية تحدث الوزير عن صيغة جديدة للسكن، قائلا أنها "طرحت مؤخرا وأن مصالح دائرته الوزارية بصدد تحضير المرسوم التنفيذي لها"، دون تحديد أي معالم لهذه الصيغة، لافتا إلى أنها "ستكون بشرى خير للجزائريين وللشباب الجزائري خصوصا".