أمر اليوم، قاضي التحقيق بمحكمة طولقة بوضع رئيس بلدية سيدي عقبة تحت الرقابة القضائية على خلفية متابعته بتهمة تبديد أموال عمومية.

وسيكون رئيس البلدية المذكور المنتمي لـ"الأرندي" ملزم بالتوقيع كل خمسة عشرة يوما. و استنادا إلى مصادر موثوقة فان المتابعة القضائية تتعلق بادعاء "المير" قيامه بإعادة الاعتبار وتجهيز سكن وظيفي تابع للبلدية الذي يشغله سلفه الذي استدعي كشاهد، لكن واقع الحال يؤكد ترميم مقر المندوبية الفلاحية السابق الملاصق له بمساهمة مجموعة من المقاولين وذلك بغرض تحويل كلفة الانجاز التي اقتطعت وقاربت مبلغ 500 مليون.