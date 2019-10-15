لجأ بعض رؤساء بلديات في ولاية سوق أهراس إلى خدمات مشعوذين للإفلات من تطبيق قانون الإدارة طيلة العهدة الماضية والحالية، وبلغت شهرة مشعوذ في ممارسة الطلاسم وإنقاذ منتخبين من قرارات تجميد المهام بعد إدانتهم بالحبس النافذ في قضايا فساد وسوء تسيير وتبديد المال العام وغيرها حد توددهم لهذا الأخير من أجل ترتيب موعد الاستفادة من خدماته. والغريب في الأمر أن بعض هؤلاء المنتخبين أصبحوا ينصحون زملاءهم في بلديات أخرى من الولاية بالاقتداء بهم لحماية أنفسهم من قرارات الإدارة تجميد المهام.