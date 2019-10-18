تعكف مؤسسة سونلغاز على استرجاع ديونها التي تبلغ 60 مليار دج "تدريجيا"، حسبما أعلنه أمس الخميس ببوفاريك (البليدة) الرئيس المدير العام لهذه المؤسسة، شاهر بولخراص.

وأوضح بولخراص للصحافة -على هامش حفل تكريم المؤسسة من طرف الجمعية الرياضية اتحاد رياضي بوفاريك لكرة السلة لذوي الاحتياجات الخاصة نظير دعمها للفريق- أن "ديون المؤسسة في تفاقم وبلغت 60 مليار دج ونحاول تحصيلها تدريجيا بكل الوسائل".

وأضاف ذات المتحدث إن "هذه الديون منقسمة على المؤسسات والزبائن العاديين بنسبة 50 بالمائة لكل منهما"، مشيرا إلى أن التحصيل يتم بمختلف الوسائل بدءا بالاتصال وصولا لقطع التيار الكهربائي عن الزبون، مطمئنا في السياق الزبائن بأن "تسعيرة الكهرباء لا تزال نفسها."

و أشار المتحدث إلى أن حصيلة الإنجازات السنوية للمؤسسة "في صحة جيدة" والبرامج "لم تتوقف والدولة تواصل مرافقتها للاستثمارات ونواصل الإنجازات سواء فيما يتعلق بالتوزيع أو النقل أو الإنتاج أو الخدمات".

وأكد بولخراص أن سونلغاز أصبحت "متمكنة بكل أريحية" في ذروة استهلاك الطاقة الكهربائية وذلك بفضل "الاستثمارات المنجزة على مر السنين". وكشف في هذا الصدد عن تجنيد "وسائل هامة" لتجسيد المشاريع المستقبلية والتي من بينها الاستثمار في الطاقات المتجددة.

وسلم بولخراص خلال زيارته لبوفاريك صكا بمبلغ واحد مليون دج للاتحاد الرياضي لبوفاريك لكرة السلة لذوي الاحتياجات الخاصة كدعم مالي نظير الألقاب التي حققها طيلة مشواره الرياضي، كما قام رئيس الاتحاد بدوره بتكريم مؤسسة سونلغاز. وذكر بولخراص أن هذا الدعم المتواصل للفرق الرياضية يندرج في إطار الدور الاجتماعي للمؤسسة ومرافقتها للرياضة.