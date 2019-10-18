أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي أمس الخميس عنصري دعم للجماعات الإرهابية بباتنة، بينما أوقفت مفارز أخرى بأقصى الجنوب منقبين عن الذهب وحجزت مركبات ومعدات للتنقيب ومواد معدة للتهريب ومخدرات واحباط محاولات هجرة غير شرعية .

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني نشرته اليوم الجمعة، أنه في إطار مكافحة الإرهاب، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 17 أكتوبر 2019، بباتنة عنصري (02) دعم للجماعات الإرهابية. كما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع حرس الحدود وعناصر الجمارك خلال عمليات متفرقة بتمنراست وبرج باجي مختار، سبعة (07) أشخاص وحجزت شاحنتين(02) و سيارة (01)رباعية الدفع ودراجة (01) نارية و(10)مولدات كهربائية و(03)مطارق ضاغطة و (03) أكياس من مادة السيانيد ورقائق الألمنيوم و (03) هواتف نقالة بالإضافة إلى كمية تقدر بـ (25) طنا من مادة الإسمنت ومواد للبناء موجهة للتهريب ، فيما أوقفت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي بالوادي، (03) أشخاص وحجزوا سيارة (01) سياحية ودراجة (01) نارية ومبلغ مالي يقدر بـ (31.850) دينار تونسي.



وفي نفس السياق، ضبط حرس السواحل بالغزوات، (65) كيلوغراما و (295) غراما من الكيف المعالج، كما أحبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف، محاولات تهريب (6332) لترا من الوقود، بالإضافة إلى حجز (90) كيلوغراما و (230) غراما من الكيف المعالج.



من جهة أخرى، أوقف حرس السواحل بالقالة، غطاس(01) بدون رخصة وحجزوا معدات غطس وصيد بحري. فيما تم إحباط محاولات هجرة غير شرعية لـ (33) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من وهران، بني صاف ومستغانم. كما تم ضبط (43) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وعين تيموشنت وبشار.