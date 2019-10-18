خصص المجلس البلدي لبلدية سوق أهراس، مساء الخميس، دورة استثنائية تناولت وضعية زميلتهم في المجلس البلدي المنتدبة على مستوى فرع درايعية أحمد، على خلفية استنفار مصالح الأمن حول شبهات مخالفة إجراءات التوقيع والمصادقة على استمارات الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية. مندوبة الفرع المنتمية لجبهة التحرير الوطني، جرت معها 8 أشخاص من بينهم موظفون لتحقيق الشرطة القضائية، ولم تتردد في إظهار دعمها لأحد الراغبين في الترشح للرئاسيات المقبلة ممن نددوا بتزوير الاستمارات، من خلال عشرات الاستمارات المحضرة للمصادقة عليها، ما أثار استياء كبيرا لدى أعضاء المجلس البلدي الذين لم يكتفوا بتجريدها من صفة الانتداب بالفرع البلدي فحسب، بل شجبوا استغلال مهامها بالفرع البلدي الذي لم تغادره منذ بدء عملية المصادقة على الاستمارات على غير عادتها.