كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الجمعة، خلال دورية بحث وتمشيط قرب الشريط الحدودي الجنوبي على مخبأ للأسلحة والذخيرة.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم السبت، أنه في مكافحة الإرهاب وحماية الحدود وبفضل استغلال المعلومات، وإثر دورية بحث وتمشيط قرب الشريط الحدودي الجنوبي ببرج باجي مختار، كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم 18 أكتوبر 2019، مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على (02) رشاشين ثقيلين عيار 14.5 ملم،(01) رشاش من نوع FM ،(01) رشاش من نوع PKT، (04) مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف، (02) بندقيتين نصف آليتين من نوع سيمونوف، بالإضافة إلى سبعة (07) مخازن وشريطين (02) للذخيرة و(1421) طلقة من مختلف العيارات.

وخلص نفس المصدر إلى أن هذه العملية تأتي لتؤكد مرة أخرى على اليقظة العالية والحرص الشديد لقوات الجيش الوطني الشعبي المنتشرة عبر كافة ربوع الوطن للحفاظ على سلامة بلادنا وإحباط أية محاولة للمساس بأمنها واستقرارها.