كشف الأمين العام للجنة الوطنية للحج والعمرة السعودية، مازن درار، أن سلطات المملكة تدرس إلغاء شرط "المحرم" للنساء القادمات إلى البلاد لأداء شعيرة العمرة.

وقال درار، في حديث لصحيفة "سبق" السعودية، أمس السبت، إن وزارة الحج والعمرة تجاوبت مع نداء شركات ومؤسسات العمرة المطالب بالسماح للمرأة بأداء شعيرة العمرة دون محرم، على أن تتحمل الوكالات الخارجية المسؤولية الكاملة، فيما لا يزال ذلك تحت الدراسة.

وأوضح درار: "هذا القرار سيريح وكلاء العمرة في الخارج، ويتساوى مع شرط التأشيرة السياحية للنساء".

من جانب آخر، أكد مصدر في وزارة الحج والعمرة، حسب "سبق"، أن هناك دراسة تقدمت بها الجهات ذات الاختصاص لإجراءات إصدار تأشيرة الزيارة، سواء كانت بغرض العمرة أو السياحة أو غيرها، دون محرم، ولا يزال المقترح تحت الدراسة.

يأتي ذلك بعد نحو أسبوعين من إقرار هيئة السياحة السعودية إجراءات جديدة، شملت السماح للمرأة بالسكن في الفنادق دون محرم، وإعفاء الأجانب من إظهار سجل الأسرة عند التسجيل لشغل الغرف فيها.

وأواخر الشهر الماضي أعلنت السعودية، للمرة الأولى في تاريخها، تفعيل "التأشيرة السياحية"، ليصبح بإمكان مواطني 49 دولة الحصول عليها إلكترونيا في زمن قياسي لا يتجاوز 7 دقائق.