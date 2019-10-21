شرعت الحكومة القطرية في تشغيل مكيفات في عدد من الشوارع والأسواق. ونقلت عدة وسائل إعلام دولية، بينها صحيفتا “الإندبندنت” البريطانية و”لوباريزيان” الفرنسية، أن المكيفات التي وضعت على شكل فتحات تهوية على جانبي الطرق ستساهم في خفض درجات الحرارة التي تصل في ذروة الصيف إلى 46 درجة مئوية، حيث تعتبر قطر من بين الدول الأسخن في العالم. ويأتي هذا المشروع الذي عملت عليه الحكومة القطرية منذ عدة سنوات وصرفت عليه أموالا ضمن مشاريع استعداداتها لاستضافة كأس العالم 2022. وذكرت الصحيفة أن انبعاث ثاني أوكسيد الكربون يأتي نظرا لتشغيل هذه المكيفات بواسطة الوقود الأحفوري، وهو ما ينمي ظاهرة الاحتباس الحراري. وحسب تقارير للبنك الدولي، فإن قطر تستهلك 60 في المائة من إنتاجها للكهرباء لتبريد الجو.