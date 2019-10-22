استقال رئيس المجلس الشعبي لبلدية عنابة فريد مرابط عن حزب جبهة التحرير الوطني من رئاسة هذه الجماعة المحلية حسب ما أكده اليوم الثلاثاء والى الولاية توفيق مزهود.

وأوضح نفس المسؤول في رده على أسئلة الصحفيين بشأن هذه الاستقالة بأن أعضاء المجلس الشعبي لبلدية عنابة سيجتمعون في جمعية عامة "استثنائية" يوم الخميس المقبل لتعيين رئيس جديد للمجلس الشعبي لبلدية عنابة.

وقد أودع الرئيس السابق للمجلس الشعبي لبلدية عنابة فريد مرابط مساء أمس الاثنين نسخة الاستقالة لدى مصالح ولاية عنابة حسب ما ذكره ذات المصدر الذي لم يكشف عن أسباب الاستقالة.