أعلن الديوان الوطني للحج والعمرة أن السلطات السعودية استثنت الجزائر من عملية الدفع الإلكتروني الخاص بالعمرة مؤقتا.

وجاء في الصفحة الرسمية للديوان على الفايسبوك " يعلم الديوان كافة وكالات السياحة والأسفار المعتمدة لهذا الموسم أنه وبعد المساعي الحثيثة مع مختلف الشركاء لمواكبة الإجراءات الجديدة المعتمدة من طرف السلطات السعودية هذا الموسم والتي شهدت تجاوبا من جميع الأطراف المعنية تم التوصل إلى اتفاق استثناء الجزائر من عملية الدفع الإلكتروني مؤقتا ريثما يتم الوصول إلى الصيغة النهائية بعد إتمام المساعي المستمرة التي يقوم بها الديوان للتكيف مع الإجراء".