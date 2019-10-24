أعلن جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، أن الصين ستستضيف النسخة الموسعة الأولى من كأس العالم للأندية بمشاركة 24 فريقا عام 2021.

وأضاف إنفانتينو أن البطولة ستقام في جوان وجويلية عام 2021، وستضم ثمانية أندية من أوروبا وواحد من الصين ومثله من أوقيانوسيا وثلاثة أندية من كل قارة أخرى. وأوضح إنفانتينو أن معايير اختيار الفرق سيتم تحديدها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وأعلن إنفانتينو أيضا أن البلد المضيف لكأس العالم 2030، سيتم اختياره خلال الجمعية العمومية للفيفا عام 2024.

وقال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم عن اختيار الصين لاستضافة النسخة الموسعة الأولى من كأس العالم للأندية: "هذا قرار تاريخي لكرة القدم لأن مجلس الفيفا قرر بالإجماع استضافة الصين النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية. وتابع: "البطولة الجديدة ستكون مسابقة يتطلع إليها كل شخص يحب كرة القدم. ستكون أول كأس عالم حقيقية يتنافس فيها أفضل الأندية".

وأتم: "هذه البطولة ستحقق أرباحا كبيرة لكني أود القول بكل وضوح إن الفيفا لن يجني هذه الأرباح لأنه سيعيد استثمارها في كرة القدم".

وتنطلق النسخة قبل الأخيرة من نظام البطولة الحالي في قطر، في 11 ديسمبرالمقبل، بمشاركة سبعة أندية على أن يقام النهائي بعد ذلك بعشرة أيام. وتستضيف قطر آخر نسختين بالنظام القديم في اختبار لاستضافتها كأس العالم في 2022.