برأت محكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء تيزي وزو ، اليوم ، الـ5 متهمين بالوقوف وراء أعمال الشغب و تخريب مدرجات ملعب أول نوفمبر بتيزي وزو خلال المباراة التي جمعت بين فريقي شبيبة القبائل أمام شباب بلوزداد من التهمة المنسوبة إليهم.

للإشارة تم النطق بالحكم من قبل القاضي الكلف بالملف، اليوم ، خلال جلسة اقتصرت على هذه القضية فقط كون القضاة في إضراب.

يذكر أنه سبق لمحكمة الجنح بتيزي وزو النظر في القضية هذه و نطقت بالسحن لفائدة أربعة متهمين لمدة سنة، منها 6 أشهر مع وقف التنفيذ و دفع غرامة مالية .