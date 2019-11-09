أعلن المجلس الدستوري، اليوم السبت، عن القائمة النهائية للمترشحين لرئاسيات 12 ديسمبر المقبل، بعد أن كانت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قد كشفت سابقا عن أسماء المستوفين للشروط القانونية للمشاركة في هذا الاستحقاق.

وفي تصريح بثه التلفزيون الجزائري، كشف رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش عن رفض جميع الطعون التسعة التي قدمها الراغبون في الترشح لعدم استيفاء الشروط، ويتعلق الأمر بكل من بلقاسم ساحلي وعلي سكوري وعبد الحكيم حمادي والنوي خرشي ومحمد ضيف والعبادي بلعباس ومحمد بوعوينة بالإضافة إلى فارس مسدور ورؤوف العايب.

كما كشف فنيش موافقة المجلس الدستوري على قائمة المترشحين الخمسة الذين أعلنت عنهم هيئة شرفي ويتعلق الأمر بـ: بلعيد عبد العزيز، بن فليس علي، بن قرينة عبد القادر، تبون عبد المجيد وميهوبي عز الدين.