ضرب زلزال بقوة 5.4 درجة على مقياس ريشتر جنوب شرق فرنسا، مخلفا إصابة أربعة أشخاص بجروح.

وذكر مركز رصد الزلازل في فرنسا، أنّ الزلزال الذي بلغت قوته 5.4 درجة، وقع في منطقة شاسعة بين مدينتي ليون ومونتيليمار اللتين تبعدان عن بعضهما البعض بمسافة 150 كلم.

من جانبه، أفاد مكتب المحافظ الإقليمي لهذه المنطقة، بأن الزلزال تسبب في إصابة شخص بجروح خطيرة، بعد ما أن انهارت سقالة بناء، فيما أصيب ثلاثة أشخاص آخرين بجروح طفيفة في منطقة أرديشي الفرنسية.