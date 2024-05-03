الحوثيون: سنستهدف السفن الصهيونية بالبحر المتوسط

أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيين)، اليوم الجمعة، بدء ما وصفتها بـ"المرحلة الرابعة من التصعيد"، وتشمل استهداف السفن المتجهة إلى الموانئ الصهيونية في البحر المتوسط، حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة.

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع، في بيان له، إن عناصرها "سيستهدفون جميع السفن المتجهة إلى موانئ الكيان الصهيوني في أي منطقة تطالها أيدينا، بغض النظر عن جنسيتها أو وجهتها".

كما أكد أن الجماعة ستفرض عقوبات شاملة على كل سفن الشركات المرتبطة بالموانئ الصهيونية، في حال أقدمت قوات الاحتلال على شن عملية برية في رفح.

وأضاف "إذا شن العدو الإسرائيلي عملية عدوانية في رفح فسنفرض عقوبات على كل السفن المرتبطة بالموانئ المحتلة، وسنمنع سفن الشركات المرتبطة بهذه الموانئ من المرور في منطقة عملياتنا بغض النظر عن جنسيتها ووجهتها".

وقال سريع إن الجماعة "تتابع تطورات المعركة في قطاع غزة مع استمرار العدوان الإسرائيلي والأميركي، والتحضير الجدي لتنفيذ عملية عسكرية عدوانية ضد منطقة رفح.. وكذلك العرض المطروح على المقاومة، والذي يريد فيه العدو انتزاع ورقة الأسرى دون وقف دائم لإطلاق النار".

وأشار المسؤول الحوثي إلى أن الجماعة "لن تتردد في التحضير والاستعداد لمراحل تصعيدية أوسع وأقوى"، حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة.

تصريحات يحيى سريع جاءت خلال مظاهرة في صنعاء تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

يشار إلى أن جماعة الحوثي تشن منذ نوفمبر الماضي هجمات متكررة بطائرات مسيرة، وصواريخ على السفن المرتبطة بالكيان الصهيوني في مضيق باب المندب وخليج عدن، وهما من قنوات الملاحة المهمة في البحر الأحمر، وذلك في إطار دعمها للفلسطينيين الذين يتعرضون لعدوان صهيوني مستمر في غزة وباقي الأراضي الفلسطينية.